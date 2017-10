Kelle ülikonnad on stagnaajast ja kes hiilgab hea maitsega ehk linnapeakandidaatide stiiliportfell!

1. Martin Helme (EKRE)

Võrreldes meie eelmise peaministri Taavi Rõivasega, näevad Martin Helme pintsakud ja lipsud välja nagu ajast ja arust. On näha, et Helme, kes on konservatiivne oma vaadetelt on seda ka oma garderoobiga. Elu24 moetoimkond annab Helmele stiilipunkte 3.

Martin Helme. / LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Martin Helme / Toomas Tatar / Õhtuleht

2. Kristen Michal (Reformierakond)

Kristen Michal on kahtlemata mees, kes on soliidse ja viisaka stiiliga ning kannab silmapaistvalt hästi välja nii pintsaku kui ka vabal ajal sviitri. Tema lipsuvalikud ei ole kunagi igavad ning kindlasti on reformierkondlased Taavi Rõivase eeskujul oma stiilipedaalile gaasi andnud. Elu24 moetoimkond annab Michalile, kelle rõivavalik on aastatega paremaks muutunud, stiilipunkte 3,5.

Kristen Michal, Evelin Oras / Toni Läänsalu

TV3 hooaja avapidu / Vaba Lava, Kristen MIchal / Madis Sinivee

Kristen Michal / Liis Treimann

Raivo Aeg (IRL)

Raivo Aeg on endine KAPO juht ja riigikogu liige, kes on oma elu jooksul harjunud kandma rohkem ametivorme kui pintsakuid ning seetõttu on Elu24 moetoimkond märganud, et härra Aeg, kelle ülikonnad on ajale jalgu jäänud, armastab kanda number liiga suuri pintsakuid. Niisiis stiilipunkte saab Aeg 2,5.

Raivo Aeg / Peeter Langovits

Raivo Aeg läks Tallinna linnavalitsuse ette korruptsioonitõrjet tegema. / Liis Treimann

Taavi Aas (Keskerakond)

Suhteliselt üksluisete ülikonnavalikutega Taavi Aas ei üllata oma stiililt ega jää silma ning meelde. Just avas Tallinnas poe Hollandi kuulus ülikonnapood, kuhu soovitame Taavil kindlasti sisse kiigata ning uudistama minna, sest siin hallis kliimas oleks tore vahetevahel värve näidata! Elu24 moetoimkond annab Taavi Aasale stiilipunkte 2.

Taavi Aas Таави Аас/ Mihkel Maripuu

Taavi Aas - praegune Tallinna linnapea kohusetäitja ja Keskerakonna linnapea kandidaat. / Tairo Lutter

Züleyxa Ixmailova

Aseri-eesti päritolu Zuzu ehk Züleyxa Izmailova (31) on keskkonna-aktivist, ajakirjanik ja vabakutseline fotograaf, kes peamiselt tegutseb rohelise ilmavaate ja jätkusuutliku arengu edendajana. Tõusva poliitikatähe, roheliste esinaise Zuzu Izmailova ja legendaarse laulja Henri Laksi poja Joonase pulmad olid isegi üleni ökod, kus Zuzu pruutkleit oli erakonna värvist ja loomusest kantud. Izmailova on pälvinud ka Anne ja Stiili Aasta naise tiitli. Elu24 moetoimkonnale meeldivad Zuzu julged valikud ning mustrid ning meilt saab ta stiilipunkte 4.

Anne&Stiil suurejooneline Ilugaala 2016. Ajakirja Anne & Stiil aasta naine on Züleyxa Izmailova Зюлейха Измайлова/ Erlend Štaub

Züleyxa Izmailova. / Liis Treimann

Zuzu Izmailova / Iris Kvisalu

Arvustaksime ka Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliidu Tallinna linnapeakandidaadi stiili, aga nemad ei ole oma esinumbrit välja öelnud, nii siis saavad nemad meie moetoimkonnal stiilipunkte 0.