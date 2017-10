Katoliku preester pidi ametikohalt lahkuma, kuna ta salanaised ja -lapsed paljastusid

Vatikan teatas möödunud nädalalõpul, et hispaanlasest püha isa, 49-aastane Oscar Turrion on rikkunud katoliku preestrite tsölibaadireeglit, loonud salaja naistega seksuaalsuhteid ja sigitanud lapsi, edastab The Telegraph.

Turrion teatas märtsis, et tal on olnud kahe naisega suhe ja tal on mitu last, kaasa arvatud hiljuti sündinud tütar.

Vatikani juhtide sõnul rikkus preester, kes juhtis väga hästi rahvusvahelist preestrite seminari, rängalt reegleid ja selle tõttu ei saa ametikohal jätkata. Augustis määrati seminarile ajutine juht, kuni uue juhi valimiseni.

Katoliku seminari õpilased missal / Andrew Medichini/AP/Scanpix

Kristuse Leegioni ajutise juhi teatel kirjutas Turrion kirja, milles selgitas juhtunut. Selle kohaselt oli ta hiljuti saanud tütre isaks, kuid tal on varasemast veel üks laps veel ühe naisega. Endine preester selgitas, et ta armus naistesse aegadel, mil ta elus olid segased ajad ja ta kaalus, kas ta ikka tahab end jäädavalt katoliku kirikuga siduda.

Preestri teatel sündis esimene laps, kes oli poeg, kaheksa aastat tagasi ja ta on lapse ema aidanud nii rahaliselt kui moraalselt. Samuti ei kahetse, et tal on veel teise naisega tütar. Vatikani endine ametnik vabandas paavsti ja teiste kõrgete vaimulike ees lisades, et ta on olnud noortele algajatele preestritele halvaks eekujuks.

Jalgpallifännist Turrioni tuntakse veel sellest, et ta korraldas preestrite ja vaimuliku seminaris õppijate meeskondade vahelisi jalgpallimatše.

Katoliku kirikut on sajandite jooksul raputanud mitmed sellised skandaalid, varasematel aegadel on olnud isegi paavstidel salaperekonnad.

2013. aastal teatas ameeriklasest preester Thomas William, kes töötas Vatikani Leegioni ülikoolis teoloogiaprofessorina, et lahkub katoliku kirikust ja paneb preestriameti maha, kuna tal on naine ja laps.

2006. aastal määras Vatikani kohus mehhiklasest preestrile, isa Marcial Maciel Delgolladole karistuseks elu lõpuni mitmel korral päeva palvetamise, kuna ta kasutas vaimuliku seminaris õppinud noormehi seksuaalselt ära ja sigitas kolme naisega kuus last.

Arvatakse, et Vatikanis on üsna palju preesterid ja teisi vaimulikke, kellel on salajased seksuaalsuhted, lapsed, naised ja perekonnad.

Selle teemaga hakkas intensiivselt tegelema iirlasest psühhoterapeut Vincent Doyle, kes avastas, et ta isa bioloogiline isa on preester. Ta asutas preestrite salalaste ühingu ja tõi sellised juhtumid päevavalgele. Doyle’i teatel kannatavad preestrite salalapsed emotsionaalsete, psühholoogiliste ja rahaliste raskuste käes, kuna nad elavad aastaid vales selle kohta, kes on nende isa.

Iirimaa katoliku piiskopid võtsid vastu reegli, et preester, kes on lapse sigitanud, peab tema eest vastutama ja ta üles kasvatama ning seda tuleb teha valehäbi tundmata.