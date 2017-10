Saladuste ja skandaalidega äri- ja koduperenaised ehk mis elu elavad Miss Estonia tiitlivõitjad tänasel päeval?

Eesti esimene sõjajärgne miss Heli Mets. / EFI

Heli Mets - Eesti esimene sõjajärgne miss oli 25 aastat abielus Eesti ühe edukaima ettevõtja Vahur Kraftiga. Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas õppinud kaunitar töötas projekteerimis- ja konstrueerimisbüroos Mainor sekretärina. Tööpostil saigi alguse Vahuri ja Heli armulugu, mis kahjuks selle aasta kevadel sai ametliku lõpu. Kooselust sündis kolm last.

Heli Mets (Kraft) / Naisteleht

Aastaid tagasi antud intervjuus rääkis Miss Estonia 87 sellest, et unistab tegelikult palverännakust või joogalaagrist ja naudib võimalusi keskenduda tegevustele, mis värskendavad vaimu ja hoiavad sisemist tasakaalu. Heli Mets tegeleb ka heategevusorganisatsioonis.

Ivo Nikkolo kevad-suvine moeshow 15.märtsil Harjumäe uisuväljal - modell Cathy Korju esitlemas Gruusia presidendiproua Elisabeth Roelofs`i disainitud punast kleiti / Jelena Rudi

Cathy Korju - 1989. aastal sai missikrooni pähe läbi aegade üheks kaunimaks Eesti missiks nimetatud Cathy Tullkvist (neiupõlvenimega Korju). Naine on siiani tegus modellinduses, olles reklaamnägu nii kohalikele kui välismaistele brändidele. Miss Estonia 89 on näidanud välja erilist annet ka kunstnikuna.

Eksmiss Cathy Tullkvist rabas maalinäitusega / Maksim Toome

2013. aastal läks Cathy oma esimesele täiskohaga tööle kunagise tennisisti ja modelli Helen Laupa ettevõttesse Finissage Medical Spa`s. Cathy vastutada oli turundus-ja avalikud suhted.

Liis Tappo ja Eve Kivi / Peeter Langovits

Liis Tappo-Treial - blond sinisilmne iludus võitis kohaliku missikrooni aastal 1990. Liis on teinud karjääri poliitikas, kuuludes 2006. aastal Eesti Keskerakonna ridadesse. Kuid eelkõige on Liis Tappo-Treial pühendunud perele. Aastal 1992 abiellus Liis poliitiku Rene Treialiga.

Rene Treial abikaasa Liis Tappo-Treialiga. / Urmas Luik/Pärnu Postimees

Samal aastal võitis Liis rahvusvahelise missivõistluse Miss Baltic Queen. Abielust Renega on sündinud 4 last.

Baltika kevadmood 2016. Ivo NikkoloEnel Eha / Maksim Toome

Enel Eha - 1995. aastal missitiitli pälvinud naine töötas aastaid koolitajana, kuid hing ihkas mujale. Niisiis, tegi Enel karjääris kannapöörde eelmise aasta suve lõpul: tõmbas iluäris otsad kokku ja hakkas tööle Kernu mõisa kohvikus Ludvig.

Enel Eha / Erakogu

Eneli pikaaegne elukaaslane on legendaarne muusikaärimees Ivar Must.

Helen Mahmastol / Peeter Langovits

Helen Mahmastol - Miss Estonia 96 sukeldus varakult meelelahutusmaailma.

Kuno Tehva / Peeter Langovits

Helenile ja tema abikaasale Kuno Tehvale kuuluvad ühed Eesti kuumimad ööklubid ning kodumaa üks suurim jalgpalliklubi Nõmme Kalju.

Helen Mahmastol kandideerib täna Reformierakonna nimekirjas kohalikel omavalimistel.

Kristiina Heinmets-Aigro ja Donald Trump / ETV

Kristiina Heinmets Aigro - 1997. aastal missitiitli pälvinud Kristiina on Eesti vanima moemaja Bastion reklaamnägu.

Kristiina Heinmets-Aigro / TV3

Kuigi kaunitar on pühendunud pereinimene, on Kristiina proovinud kätt ka ajakirjanduses ja teletöös. Kristiina kasvatab kolme last kinnisvaraäris tegutseva abikaasa Aivar Aigroga.

Evelyn Mikomägi / Laura Kallasvee

Evelyn Mikomägi - Milleeniumiaastal missikrooni pähe saanud Evelyn on tegus modellide värbajana. Tema loodud modelliagentuur Living Models alustas tegutsemist aastal 2003. Samuti on Evelyn tegus toitlustusäris. Miss Estonia 2000 kuuluv Sushi Cat on üks hinnatumaid sushi pesasid Eestis.

Evelyn Mikomägi

Evelyn jagab nii pere- kui tööelu fotograaf Sven-Olof «Svenne» Englundiga. Tänavu märtsis nägi ilmavalgust paari teine laps.

Maili Nõmm / Kalev Lilleorg / Õhtuleht

Maili Nõmm - Aastal 2003 Miss Estoniaks pärjatud kaunitar on kadunud kui vits vette! Siiski on Elu24 toimetusel teada, et neiu tegutseb modellina Ameerikas Miamis ning tegus modelline. Aastaid tagasi avaldas Playboy kuumad kaadrid maarjamaa iludusest meestele suunatud veebilehel Playboy.com. Maili Nõmm kannab eksootilist esinejanime Mylie Bryce.

Maili Nõmm / facebook

Miss Estoniaks krooniti Diana Arno (25), esimene printsess oli Sille-Liisi Eving (19) ja teine printsess Julia Lindvall (23) / ERR

Diana Arno - Miss Estonia 2009 on tegus nii modelli kui disainerina. Kuigi 184 cm-pikkune modell õppis enne moe juurde jõudmist hoopis majandust, on ta sisimas alati teadnud, et mood on midagi, millega tahab tegeleda. Temanimeline moebränd on võitnud südameid nii kodumaal kui naaberriikides.