Uskumatult ilus ehk lugu sellest, kuidas väike tüdruk pani tuntud Eesti nõia nutma

«Peale trenni läksin sööklasse. Kassas tahtsin maksta täpse raha (arve oli 4.10€), aga mul jäi täpselt 1 sent peenrahast puudu. Ütlesin kassapidajale: «Mul jääb üks sent puudu.»

Tegelikult mul oli raha. Aga siis minu selja taga pisike tüdruk (umbes 10 aastane või vähem) ütles: «Ma võin ise anda» ja sirutas oma pisikese käe minu poole, mille peos oli 20 sendine. Ma ei tea, mis minuga sellel hetkel juhtus, aga mulle tekkis pisar silma. See tüdruk ei tea, et ma tuntud nõid olen, ta ei tea, et minuga ei tasu tüli norida, et ma võin teha haiget. Ta ei teinud seda sellepärast, et võin talle kasulik olla, ta ei tunne mind. Ta tegi seda hoolivusest, siirusest. Ta oli puhas. See saamahimutu lahkus liigutas mind ja ma imestasin enda reaktsiooni,» kirjutas Vanaküla oma Facebooki lehel.