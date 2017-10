Kes on näosaate Hanna Martinson?

Usinamad Eesti filmikunsti jälgijad aga teadsid, et tegu on sellesama noore näitlejaga, kes mängis menufilmides “Must alpinist” ja “Nullpunkt”. Colgate’i naeratusega Saaremaalt pärit Hanna on rambivalguseks valmis.

“Kuigi olen lõpetanud TLÜs reklaami ja imagoloogia eriala, siis tegelikult õppisin pärast keskkooli ka lavakas näitlemist, kuid meie teed läksid lahku,” räägib Hanna Anne ja Stiilile.

Martinson on osalenud ka reklaamides ning kohaliku bändi Dead Furies muusikavideos. Nii et näitlemisega on naine kokku puutunud küll ja küll. Nüüd on näosaates näidanud vaatajatele ka oma suurepärast ja tugevat lauluhäält.