Totaalne muutumine: Dove muutis tumedanahalise naise valgenahaliseks

Reklaami näinud süüdistasid Dove’i rassismis ning firma tunnistas, et see reklaami sellisel kujul oli viga, edastab The Guardian.

Reklaamis on näha tumedanahalis naist, kes võtab kakaovärvi T-särgi seljast ja selle alt ilub valge särgiga valgenahaline naine.

Kuvatõmmis Dove'i reklaamist / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Dove eemaldas kehapiima reklaami Facebookist, kuid sellest jõuti teha kuvatõmmiseid, mis ringlevad nüüd mitmes sotsiaalmeediakanalis.

Ameeriklannast meigikunstnik Naomi Blacke, kelle kunstnikunimi on Naythemuna, oli üks esimesi, kellele see reklaam silma jäi ja kes seda rassistlikuks pidas.

Ta küsis, et kas inimestele ei meeldiks see reklaam siis, kui valge naine muutuks tumedanahaliseks.

«Kindlasti ei solvuks mitte keegi. Mida see reklaam ütleb tumedanahaliste kohta? Et kehapiim muudab nad heledamaks? Ütleb seda, et inimesi hinnatakse nahavärvi alusel ja ka selle järgi, mida ühes või teises riigis peetakse ilusaks, siinsel juhtumil heledat nahka,» teatas megikunstnik.

Dove’i esindajad vabandasid Twitteris: «Facebooki pandud reklaam, milles nägi erineva nahavärviga naisi, ei olnud läbimõeldud. Me ei ole seda asendanud teise reklaamiga. Vabandame, et see oli solvav».

Dove'i reklaam / Twitter.com

Kriitika alla sattunud reklaami kohta kirjutati Twitteris ligi 3000 kommentaari, millest enamik olid hukka mõistvad ja kritiseerivad. Mitmed kutsusid üles Dove’i tooteid boikoteerima.

Oli ka neid, kelle sõnul on Dove ka varem teinud rassistlikke reklaame. Näiteks 2011. aastal, mil samuti tumedanahalisest naisest sai järsku heledanahaline. Selleks tuli kasutada dušigeeli.

Üks Dove'i toodetest, dušigeel / CHRIS HELGREN/REUTERS/Scanpix

Dove’i esindajad selgitasid siis: «Reklaamis olnud kolm naist demonstreerisid lihtsalt, et see dušigeel annab pehme ja mõnusa naha. See ei olnud mõeldud rassistlikuna ega kellegi solvamiseks. Me ei propageeri rassismi».