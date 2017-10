Vägistamisfantaasiatega Las Vegase mõrvar prostituudile: kurjus on mul veres

Ta praalis sõnumites sellega, et tema isa Benjamin oli pangaröövel, kes 1969. aastal vanglast põgenes kirjutades: «Mul ei olnud temaga eriti midagi pistmist, aga tema iseloomujoon on mul veres. Ma sündisin pahana,» vahendab ajaleht The Sun.

Benjamin Paddock / Wayne Eastburn/AP

27-aastane prostituut olevat Paddockiga kohtunud üheksal korral ja kirjeldas teda kui obsessiivset ja paranoilist inimest, kes pidevalt vandenõuteooriatest rääkis. Mees, kes oli peamiselt hasartmängudega teenunud 3,5 miljonit dollarit, maksis prostituudile öö eest 6000 dollarit.

Marilou Danley / Scanpix

Eskort räägib, et kui Paddocki tüdruksõpra Marilou Danleyt kaasas polnud, külastasid nad korduvalt kasiinosid ja mängisid hasartmänge. Kui aga Stephen võitis, olevat tahtnud ta hiljem väga agressiivset ja vägivaldset seksi. Naine näitas ajalehele The Sun ka sõnumeid, milles mees arutab stsenaariumit, milles kinniseotud naine appi hüüab.

Eskort rääkis, et mehel oli küll märgatav tumedam pool, aga ta poleks kunagi arvanud, et Paddock oleks võinud hakkama saada millegi nii kohutavaga nagu juhtus 1. oktoobril.

Las Vegase tulistamine 1. oktoobril 2017/ David Becker/AFP

CHRIS WATTIE/REUTERS

Politsei pole siiani kindlaks teinud motiive, mis panid mehe Las Vegase hotellist muusikafestivalil osalenud inimeste pihta tuld avama.