Piinlik video: Trump kukkus hispaania aktsenti üritades haledalt läbi

Trump tegi olukorra veelgi hullemaks kui ta uuris Puerto Rico kubernerilt katastroofis hukkunute arvu ning sõnas selle peale, et Puerto Rico pole kogenud «tõelist» katastroofi nagu orkaan Katrina.

Võimalik, et Ameerika president üritas Puerto Ricos tehtud fopaad heastada, kui ta reedel Valges majas ladina kultuuripärandi kuu raames korraldatud tseremoonia kõnes võlts hispaania aktsendiga korduvalt «Puerto Rico» ütles. Isegi tema kõrval seisnud esimene leedi Melania Trump näis korraks jahmunud olevat, enne kui ta taas laia naeratuse näole manas.

Vaevalt, et see järjekordne ebaõnnestunud nali aga Puerto Rico, kus on siiani pooled majapidamised joogivee ja elektrita, olukorda kuidagi paremaks teeb. Suur enamik inimestest, kes videot on kommenteerinud leiavad, et Trumpi kohatud ja kaastundetud naljad näitavad, et presidenti saareriigi olukord peale selle, et katastroof USA eelarvesse augu sööb, ei huvita.