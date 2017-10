Galerii: vaata, kes sai edasi Noortebänd 2017 Tallinna poolfinaalist

Alternatiivset rokki viljelev kooslus alustas tegevust selle aasta alguses. Tee muusikani leidis Rainer enda jaoks võrdlemisi hilja. 17-aastaselt kitarri kätte võtnud, oli ta juba paari kuu pärast valmis muusikat kirjutama ja bändi tegema. Oskusi on lihvitud aastaid ning nüüd on Rainer Ild otsustanud end Noortebändi laval maksma panna.

«Kõige lahedam asi muusika loomise juures on see, kui sa ise lähed mega õhinasse enda loodud muusikast, ning siis oledki bokserites, toasussid jalas ning tantsid elutoas selle kolmekümne sekundi peale, mis just lindistasid,» kirjeldab Rainer loomeprotsesse.