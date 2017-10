Disainikismasse kistud Eesti moelooja kaebab Kroonika pressinõukogusse

Hetkel Pariis viibiv Liina Stein kirjutab oma sotsiaalmeediakanalis: «See nädal andis taas tunnustust, et hea ajakirjandustava ning erapooletu teemakäsitlus on end üldhuvi ajakirjaks tituleeriva Kroonika jaoks eesotsas Jaanus Hämarsooga väärtusetud. Erapooletu hinnangu andmisega meelevaldselt fakte moonutavale artiklile hakkab peatselt tegelema Pressinõukogu. Leheveergudele paisatud sopp on paljude minu loomingu sõpradele ilmselt juba silma jäänud. Praegu tahan aga rääkida sellest, mida üllitisest välja lugeda ei õnnestu. Artikli intriig peitub osalt väidetes, mis avaldati minult kommentaare küsimata. Esmaspäev, 2. oktoober ning Pariis. Vaid mõned tunnid peale Kroonika esmapöördumist astub Pariisi showroomist sisse Ülle Pohjanheimo. Luusib ringi, silmis üleolev pilk, sobrab oma vilgaste kätega läbi kõik minu hoole ja armastusega tehtud kleidid ning pildistab. Kõike ning detailselt. Kui olin showroomist kohtumisele kiirustanud, asub pr. Pohjanheimo minu assistendilt pinnima siseinfot. Miks, saab selgeks õige pea.



Kroonika algses kirjas meile sisaldus ka üks väga räige, kuid artiklist lõpuks siiski välja jäänud väide – nimelt ostvat ma oma kleidid sisse Hiinast ning ükskord olevat ühele kleidile kogemata jäänud sisse kiri „Made in China“, mis olla õnnestunud enne kliendile üleandmist napilt eemaldada. Sellise käekirjaga pahatahtlikku laimu on minu kohta juba aastaid levitatud ning seda ühe konkurendi poolt. Laimu autor on mulle täpselt teada, sest paljud minu kliendid on sellist naeruväärset juttu kuuldes tulnud minuga otse rääkima. Kellega täpsemalt tegu, jätan veel esialgu enda teada, sest kavatsen õige pea otsustada, kuidas see ebameeldiv olukord lõplikult lahendada. Selliselt konkurendi laimamine väikses Eestis on väiklane, alatu ja äärmiselt madal. Soovin, et see lõppeks.



Kirjavahetuses Kroonikaga muutub Jaanus Hämarsoo jutt pidevalt. Kord süüdistatakse mind kleitide ostmises Hiinast, kord plagiaadis ning siis jälle mitte. Hämarsoo teeb kõik endast oleneva, et meie seisukohti moonutada ning tema pakutud sõnastustega võitlemiseks tuleb appi võtta nii keeleteadlane kui saata väljavõtteid õigekeelsussõnaraamatust. Kuna vaidlus käis väga lihtsate emakeelsete sõnade üle, siis pole autori pahatahtlikkuses ning kallutatuses vähimatki kahtlust.



Ilmunud artiklisse on taas sisse tõmmatud mitmed meelevaldsed minevikuväited – näiteks Ülle Pohjanheimo ja Kristina Viirpalu seisukoht, et distantsilt vaadates on minu looming liialt sarnane Viirpalu omaga. Ehk oleks aeg, et kodanik Hämarsoo ja paarisrakend Pohjanheimo-Viirpalu määratleks, kui mitme meetri pealt ning kui terava silmanägemisega vaadeldes peab nende arvates looming olema eristuv ning millisel määral? Tahaksin muuhulgas teada, kas Ülle Pohjanheimo sellise pilguga ning samalt distantsilt ka oma loomingut vaadelnud on.

Artiklis võtab loomulikult sõna ka Pohjanheimo ise, andes peenelt mõista, justkui pätsanuks ma oma uute LOVE kleitide nahkrihmade idee Tartu disainifirmalt XAOS, 2015 aastal tegevust alustanud ettevõttelt, kes Pohjanheimo sõnutsi „seisab selle idee taga“. Ülle Pohjanheimo ja Jaanus Hämarsoo, olgu teile teada, et esimese sellise kontseptsiooniga nahkrihmadega kleidi tegin juba aastal 2010. Faktid on kahjuks ajakirjas Kroonika teisejärgulised – ajakirjanik ei andnud võimalust kõigile esitatud süüdistustele anda kommentaari, vaid esitas osad süüdistused ilma minult kommentaare küsimata, olgugi et väga hoolikalt sõnu valides ning süüdistusi konteksti peites. Nimelt kommenteeris artiklis minu Pariisi moenädala uut kollektsiooni Ülle Pohjaneimo ja põhimõtteliselt süüdistas mind varguses. Kui ajakirjanik oleks mulle esitanud kõik väited enne artikli trükki saatmist – oleksin saanud need lükata ümber. Huvitav, kas Kroonika teeb järgmine kord Pohjanheimo uut kollektsiooni artiklis käsitledes sama - küsib kommentaari minult, mitte aga autorilt endalt?