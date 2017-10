Galerii: vaata, kes pääses edasi Noortebänd 2017 Pärnu poolfinaalist

Inger Fridolin on muusikaga tegelenud juba lapsest saati, lugusid kirjutama hakkas ta aga ligikaudu kolm aastat tagasi. Oma loomingus kombineerib 18-aastane artist poppi, indie-rokki, jazzi ja funki.

Enda muusika ideeks peab ta kõiki enda sees olevaid tundeid, mille ta on pannud muusikasse. «Vahel esinedes on mul tunne, et need tunded puudutavad ka kuulajaid,» selgitab ta tagasihoidlikult.