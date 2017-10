Tulevikust praegusesse aega rännanud mees andis inimkonnale karmi hoiatuse

Casperi linna, mis asub USA Wyomingu osariigis, politsei sõnul võeti esmaspäeval vahi alla alkoholilõhnadega Bryant Johnson, kes läbi katkendliku kõne püüdis neile selgeks teha, et tulnukad tulevad järgmisel aastal ning et me kõik peame kiiremas korras lahkuma, edastab ajaleht Huffington Post.

Politseiraportis seisab, et mees ei öelnud täpset kuupäeva, mil tulnukate invasioon peaks aset leidma. Ta keeldus rääkimast arstide ja õdedega ning nõudis kohtumist «linna presidendiga».

Johnson väitis, et ta oli võimeline ajas tagasi rändama, kuna tulnukad täitsid tema keha alkoholiga. Ta olevat seisnud suurel ujukil, mis oli ta transportinud aastast 2048 2017. aastasse, kuigi ta lisas, et tegelikkuses oleks ta pidanud rändama 2018. aastasse.

Naerda ju võib, aga mine sa tea, nali võib järgmisel aastal ehk hoopis meie kulul olla.