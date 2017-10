Hollywoodi ahistamisskandaali keerises saavad nahutada ka Meryl Streep ja Nicole Kidman

Skandaali keskmes on näitlejanna Ashley Judd, kes kakskümmend aastat tagasi noore näitlejannana Weinsteiniga ärialaselt pidi kohtuma. Juhtus aga nii, et produtsent kutsus Juddi oma hotellituppa, tulles talle vastu hommikumantlis, pakkudes talle massaaži ja küsides, kas ta võib naist dušši võtmas vaadata, kirjutab ajaleht The New York Times.

Ashley Judd / Reuters

2014. aastal olevat Weinsteini kompanii ajautine töötaja Emily Nestor saanud mehelt pakkumise, et «seksuaalsete teenete» eest edendab Weinstein naise karjääri. Aasta hiljem oli mõjuvõimas mees sundinud aga oma assistenti talle massaaži tegema samal ajal, kui mees alasti oli.

Endine telakanali Fox uudisteankur Lauren Sivan väidab aga, et kümme aastat tagasi olevat Weinstein üritanud teda oma klubis suudelda, naise keeldudes oli Weinstein öelnud: «Siis seisa seal ja ole vait» ning oli Sivani silme all mastrubeerinud ning lähedal olevasse lillepotti ejakuleerinud.

Harvey Weinstein abikaasa Georgina Chapmaniga / Jordan Strauss/AP

The New York Timesi andmetel on Weinstein sõlminud erinevate naistega vähemalt kaheksa kokkuleppemenetlust vältimaks süüdistuste ilmsiks tulemist.

24 tundi pärast skandaalse artikli ilmumist on Harvey Weinsteini kompanii üheksast juhatuse liikmest lahkumisavalduse andnud kolm ja firma on filmimoguli aktiivsest tegevusest taandanud.

Näitlejanna Rose McGowan Ashley Juddi paljastuse valguses kutsunud Hollywoody A-kategooria staare sõna võtma. «Hollywoody naised, teie vaikimine on kurdistav. Kus te olete?» nõudis McGowan Twitteris.

Rose McGowan / Scanpix

Twitter

Nimelt on mitmed esistaarid nagu Meryl Streep, Nicole Kidman, Kate Hudson, Angelina Jolie, Julianne Moore jpt varasemalt Weinsteinile kiidulaulu laulnud, samas häälekalt naistevastase vägivalla vastu sõna võtnud. Toiminud sündmuste valguses pole aga keegi neist juhtunut kommenteerinud.

Teisalt Lena Dunham, Brie Larson, Patricia Arquete ja Jessica Chastain on Ashley Juddile ja teistele vapratele naistele oma toetust avaldanud.

Neli Weinsteini kompanii liiget, kellest üks on mehe vend Bob, kinnitasid, et Harvey Weinstein lahkub firmast, mille ta kaasasutas. Hetkel pole teada, kui kauaks, aga venna kinnitusel vajab ta professionaalset abi, millega Weinstein ka ise olevat nõustunud.