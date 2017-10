Shakira hülgas oma täbaras olukorras oleva vutitähest kaasa

Viimastel nädalatel on aktiivselt ringelnud kuulujutud, et popstaar Shakira ja Hispaania koondise jalgpallitähe Gerard Pique teed on lahku läinud. Ka Pique professionaalne elu on hetkel pingeline, kuna mees on tulihingeline Kataloonia iseseisvuse pooldaja ja see on paljudes hispaanlastes tema vastu suurt viha põhjustanud. Pinged on jõudnud isegi nii kaugele, et ta vilistati eilsel MM-valikmängul välja.