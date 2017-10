Õõvastavad pildid: naine sai uue ravimi abil lahti õudsest nahahaigusest

Lisal diagnoositi autoimmuunhaigus siis, kui ta oli 24-aastane, pärast poja sündi süvenes see tunduvalt, kattes suurema osa naise kehast. Haiguse all kannatajate nahk muutub erepunaseks, helbeliseks ja praguliseks, mis valmistab sellist valu, mida Lisa kirjeldab kui klaasikildudel lebades liigutamist, vahendab Metro.

LISA EUSTICE / CATERS NEWS/Caters News Agency

LISA EUSTICE / CATERS NEWS/Caters News Agency

LISA EUSTICE / CATERS NEWS/Caters News Agency

LISA EUSTICE / CATERS NEWS/Caters News Agency

Seitse kuud tagasi külastas naine aga Mayo kliinikut ning tema peal hakati katsetama uut bioloogilist ravimit. Sealsed arstid polnud varem nii raskekujulist psoriaasijuhtumit kohanud, kuid pärast ravikuuri alustamist on naise naha seisukord drastiliselt paranenud, mis annab kahtlemata lootust ka paljudele teistele haiguse all kannatajatele.

LISA EUSTICE / CATERS NEWS/Caters News Agency

LISA EUSTICE / CATERS NEWS/Caters News Agency

Psoriaas, mis arvatakse olevat 3 protsendil maailma elanikkonnast muudab naha rabedaks ja põhjustab veritsust, samal ajal tekitab helbeline nahk piinavat sügelust, mis õrna nahka veelgi enam kahjustab. Arvatakse, et haiguse ägenemist põhjustab stress ja hormonaalsed muutused, mistõttu võis ka Lisa haigus pärast sünnitamist kontrolli alt väljuda.

Raske haigus aga põhjustab samuti paljudel kannatajatel depressiooni ja enesehinnangu langust. Ka Lisa on aastaid olnud töövõimetu, sõltudes pensionist ja kohaliku kiriku abist. «Ma tahaks, et inimesed mõistaksid: ma ei ole nakkav ja psoriaasi all kannatajad ei ole pidalitõbised. See on raske stigma, millega ma iga päev kokku puutun,» sõnab ta.

LISA EUSTICE / CATERS NEWS/Caters News Agency

Naine loodab, et hiljuti kättesaadavaks muutunud ravim võimaldab tal oma elu tagasi saada ning aitab ka paljudel teistel haigusega võitlejatel paraneda.