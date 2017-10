Noor õpetajanna suri vaid kolm päeva peale oma pulmi

Tema meeleheitel abikaasa Will Arnold plaanis Katie kätt paluda selle aasta lõpus, aga pärast kohutavat uudist, et naise haigus on ravimatu, otsustati abielluda selle vähese aja jooksul, mis neile jäänud oli, vahendab Metro.

Varem terve ja aktiivne naine hakkas selle aasta juulis tundma väikseid seedeprobleeme, millele ta apteegist ostetud rohtudega leevendust otsis. Arst arvas, et tegemist on sapikividega, aga kui naine ühel päeval tööl olles tugevat valu tundus ja erakorralise meditsiini osakonda pöördus, avastati õudne tõsiasi, et naisel soolevähk.

Haigus oli selleks ajaks juba kaugele arenenud ning levinud ka tema maksa. Lähedased, kes olid uudist kuuldes šokis, aga noor naine olevat jäänud positiivseks ja tugevaks. Otsustati proovida keemiaravi, kuid raskete kõrvaltoimete tõttu see lõpetati ning Katie tervis muutus kiiresti üha hullemaks.

Kui arstid ütlesid, et naisele on jäänud loodetud kuude asemel loetud nädalad, otsustasid Will ja Katie abielluda. 10. augustil sõlmiti nende liit ja Will meenutab, et kaunil naisel oli üllatavalt palju energiat ning nad tantsisid terve öö.

Noorpaar oleks tahtnud veeta mesinädalad Pariisis, aga pidid selle asemel leppima kahe päevaga kohalikus spas. Kahjuks vaid kolm päeva peale pulmi Katie aga suri.