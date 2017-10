Kulutulena levivad pildid: naine näitab, milline näeb tegelikult välja äsja sünnitanud keha

Et tõstatada teemat, millised on tegelikkuses äsja sünnitanud naiste kehad, lasi Elise end alasti pildistada vaid mõned tunnid pärast oma tütre Willa sündi, vahendab Buzzfeed.

Elise Grossmann / Instagram

Instagram

Ta räägib avameelsest sellest, kuidas pärast iga sünnitust jäi alles paar kilo, mida ta ei suutnud kaotada hoolimata sellest, et ümbritsevad inimesed kinnitasid, et kuna ta on noor, küllap need iseenesest kaovad.

Instagram

Samuti toob ta välja selle, kui veider on hoida oma süles pisibeebit ja vaadates oma punnis kõhtu, tundub justkui polekski ta sünnitanud ning et ka pärast sünnitust tuleb veel tükk aega rasedatele mõeldud riideid kanda.

Elise on aga jõudnud arusaamale, et tema venitusarmiline keha pole midagi häbiväärset, vaid ta tunneb selle üle suurt uhkust, et ta on loomulikul teel kolm tervet last ilmale toonud. Nüüd soovib naine jagada oma kogemusi, et ka teised värsked emad ei looks endale staaridest emade põhjal võltsarusaamu, milline peaks olema sünnitanud naise keha ning pühendaks muretsemise asemel selle aja hoopis oma beebiga koosolemise nautimisele.