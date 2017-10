Evelin Ilvese Soomes elav isa ei saa toiduabi tütrelt, vaid kiriku heategevusest

Kogu Soomes oldud aja samas tagasihoidlikus ja veidi räämas korteris elanud mees sõnab, et kõik külalised leiavad, et elamine vajaks naise kätt, samuti lisab ta: «Ma ei häbene öelda, et käin korra nädalas spordikompleksi juures, kus kirik tasuta toitu jagab. Sealt saab igasugu kraami: piima, jogurteid, puu- ja juurvilju, valmistoitu.»

2013. aastal rääkis Lembit Int intervjuus Õhtulehele avameelselt sellest, et Eestisse ei koli ta just majanduslikel põhjustel, sest siis kaoks tal Soomest saadav pension ära. Samuti lisas mees kurvalt, et lähedasi suhteid tal oma perekonnaga pole ning, et oma kahte tütart näeb ta haruharva.

