Ei, härra president: kuulsad naised, kes andsid Donald Trumpile korvi

Brooke Shields. / Mario Santoro/AdMedia/SIPA/Mario Santoro/AdMedia/SIPA

Brooke Shields. Pärast lahkuminekut oma teisest naisest Marla Maplesist 1996. aastal, tegi Trump näitlejannale veidra telefonikõne, milles mees oli Shieldsi sõnul öelnud: «Ma arvan, et me peaksime kohtingule minema, sest sina oled Ameerika kullake ja mina Ameerika rikkaim mees. Inimesed läheksid selle peale pöördesse.» Brooke aga tõrjus Trumpi lähenemiskatseid öeldes, et tal on poiss-sõber, kellele see ei meeldiks.

Candice Bergen / Vida Press

Candice Bergen, kes on tuntud näiteks filmist «Seks ja linn», käis kooli ajal noore Trumpiga pimekohtingul, tunnistas näitlejanna Ameerika jutusaates kandes pusa kirjaga «Vabastage Melania». Trump olevat talle järgi tulnud veinipunase limusiiniga, seljas veinipunane ülikond ning sama värvi kingad. «Ma olin väga kähku kodus. Meil puudus igasugune füüsiline kontakt.Ta oli kena välimusega noormees, aga täielik mölakas,» sõnas Bergen.

Emma Thompson / AFP/Scanpix

Emma Thompson. Legendaarne näitlejanna sai 1990. aastatel filmivõtetel viibides kõne ei kelleltki teiselt kui Donaldilt endalt. «Ma mõtlesin, et ma pakuks sulle ühes oma Trumpi tornidest öömaja, need on väga mugavad. Tead, ma arvan, et me saaksime väga hästi läbi, äkki me võiksime koos õhtustada,» olevat mees Thompsoni sõnul öelnud. Näitlejanna lõpetas aga kiiresti kõne ega helistanud Trumpile kunagi tagasi.

Printsess Diana / JAMAL A. WILSON/AFP/Scanpix

Printsess Diana. Pärast lahkuminekut Charles´ist olevat ajakirjanik Selina Scotti sõnul Trump Kensingtoni paleesse arvukalt lillesülemeid saatnud. Printsess Diana olevat sellest väga häiritud olnud ning tundnud, justkui Trump, kes Dianas kõhedust tekitas, jälitaks teda.

Salma Hayek / Scanpix

Salma Hayek avaldas teleprogrammis «The Daily Show», et Trump olevat teda kohtingule kutsunud teades, et näitlejannal on suhe. Kui Hayek küsis, mis tema poiss-sõbrast peaks saama olevat Trump öelnud: «Ta ei ole sinu jaoks piisavalt hea. Ta pole tähtis, ta pole sinu jaoks piisavalt suur. Sa pead minuga välja tulema.» Hayek ütles enda sõnul Trumpile, et ei läheks temaga kohtingule isegi siis, kui ta oleks vallaline.

Carla Bruni-Sarkozy 2003. aasta 15. veebruaril / Scanpix

Carla Bruni. Enne endise Prantsusmaa presidendi Nicolas Sarkozyga abiellumist olid käimas kuulujutud, et Bruni oli Trumpi ja Marla Maples´i abielu purunemise põhjuseks. Tuli välja, et kuulujuttude taga oli Donald ise, kes väidetavast afäärist saladust ei teinud. Carla Bruni väitis aga, et on Trumpiga kohtunud vaid korra ning tal on selliste kõlakate pärast piinlik.

Catherine Oxenberg / Vida Press

Catherine Oxenberg, kes mängis kultussarjas «Dünastia» ning kahes telefilmis Trumpi teist ihaldusobjekti printsess Dianat, olevat samuti tulevase presidendiga sahkerdanud. Näitlejanna ise peab seda aga naeruväärseks öeldes, et ta vaevalt tundis teda.

Nii, et kuigi Trump on enda sõnul edukaim, kõiges parim, rikkaim ja mis kõik veel, siis lähenemiskatsetes egomaniakk küll just kõige veenvaim pole olnud.