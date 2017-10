Kourtney Kardashian oma eksist: ta on iga päev erineva hooraga

«Miks ta end ometi kokku ei võta? Mina pean sellega hakkama saama, et teda iga päev erineva hooraga pildistatakse,» lajatab Kourtney mehele, kes on ise tunnistanud, et on seksisõltlane.

Kourtney Kardashian ja Scott Disick. / Scanpix

34-aastast Scott Disickit on pärast lahkuminekut nähtud rea erinevate modellidega, hetkel on ta aga romantilises suhtes Lionel Richie teismelise modellist tütre Sofiaga.

Scott Disick ja Sofia Richie / Capital Pictures / Scanpix

Ka 38-aastane Kourtney ise on suhtes endast tunduvalt noorema modelli Younes Benjimaga, kellega hiljuti veedeti romantiline nädal Pariisis.