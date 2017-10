Kultuurilised erinevused: meest ähvardab absurdsel põhjusel pikk vangistus

Elektrikuna töötav mees oli teel Afganistani tööle ja otsustas sõpradega paar päeva Dubais veeta. Veetes aega linna populaarses ja rahvarohkes baaris, toetas Jamie käe tundmatu mehe puusale, et vältida joogi maha loksumist, see oli aga ilmselgelt vale liigutus, sest Harron vahistati süüdistatuna avaliku korra ebasündsas rikkumises, vahendab ajaleht The Sun.

Facebook

Mees viibis pärast vahistamist kurikuulsas Al Barsha vanglas, kus tal ei olnud lubatud isegi oma keha ega hambaid pesta. Harron sai küll kautsjoni vastu vabadusse, aga kuna ametivõimud konfiskeerisid tema passi, pole ta kolm kuud peale vahejuhtumit ikka veel koju saanud naasta.

Mees on kohtukuludeks välja käinud juba üle 35 000 euro, ta kaotas oma töö ning hetkel toetub ta lahkete sõprade abile, et hirmkallis linnas ööbida ja süüa.

Jamie Harronile tundub uskumatu, et vahejuhtum, mis tundub paljudele nii marginaalne ja võiks lugeda lihtsalt väikseks kultuuriliseks erinevuseks, võib ta aastateks Dubai vanglasse saata, kus teda ähvardab inimõiguste rikkumine ja isegi piinamine.