Viiekordne vanaema Kati Saara Vatmann: tundsin ette, et Brigita ja Pauli suhe on viljakas

Tegelikult olen ma viiekordne vanaema. Loore on viies lapselaps, seega olen juba mõnda aega «mummi» olnud.» räägib rahulolevalt Kati. Tundub, et selles peres on lapsed väga oodatud.

Erilisi ettevalmistusi Saara uue ilmakodaniku sünniks ette ei valmistunud. «Tundsin juba ette ära kevadel, et Pauli (Paul Neitsov - Brigita muusikust elukaaslane / toim.) ja Brigita liit on viljakas.

20-aastaselt emaks saada võib olla mõne jaoks liiga vara. Mis emalikke nõuandeid jagas Kati oma tütrele? «Kuna minu lapsed, kaasa arvatud Brigita, on hästi palju iseendaga koos olnud ja näinud teiste õdede-vendade kõrval, mida emadus ja lapsega koos loomine tähendab, siis erilist nõu tütar ei vajanud.»

Huvitav fakt on aga see, et sama ämmaemand, kes tõi 20 aastat tagasi ilmale Brigita, aitas kaasa pisikese Loore sünnil. «Ämmaemandale oli see kui deja vu.» muigas Kati. Loore pidavat välja nägema kui pisikese Brigita peegelpilt kommenteerib Kati ämmaemanda reaktsiooni, kui pisike maailmaime sündis.

Kui uurida viiekordselt vanaemalt selle aja kohta, mil vastutas vaid iseenda elu eest, siis Katile see aeg on juba kauge: «See oli pea 30 aastat tagasi. Olin samamoodi 20-aastane, kui sündis minu esimene laps, poeg Richard. Lapsed kuuluvad nii orgaanilise elu juurde,» jagab Kati arvamust ja lõpetab: «Kuni mul vähegi jalg tatsub, siis neid lapselapsi tuleb veel!»



Brigita Murutari ja Paul Neitsovi tütar nägi ilmavalgust 6. oktoobril. Värsked lapsevanemad teatasid rõõmsast uudisest sotsiaalmeediakanalis: «6.10.2017 kell 10.21 sündis siia ilma kaunis tüdruklaps nimega Loore! 3835g, 52cm,»

Elu24 toimetus soovib õnne Brigitale ja Paulile ning värsketele vanavanematele!