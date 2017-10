Kokaiin magustoitudes: staarkokk Gordon Ramsay avalikustab kuulsuste uskumatud erisoovid

Ramsay avaldab, et ta on kokaiiniga palju kordi kokku puutunud. «On olnud juhuseid, kus kellegi kätt surudes on mu kätte jäänud pisike fooliumpakike. Minult on palutud puistata seda sufleedele, panna seda tuhksuhkru sisse... kokaiin on kõikjal ja olukord on kontrolli alt väljumas,» sõnab tippkokk dokumentaalis «Gordon Ramsay on Cocaine», milles staar uurib narkootikumi laastavat globaalset mõju.

Ramsay sõnas ka, et üha rohkemate narkosurmade valguses on ta võtnud oma missiooniks mõista kuritegeliku kokaiiniäri tagamaid.

Dokumentaalfilm «Gordon Ramsay on Cocaine» jõuab vaatajateni ITV vahendusel 19. oktoobril.