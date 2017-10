Roald Johannson avastab maailma raske haiguse taga

Tasakaaluhäired, värisevad käed ja puised jalad, ebainimlik väsimus ning tujukõikumised kui Ameerika mägedel – need on vaid mõned sümptomid, mis käivad kaasas diagnoosiga Sclerosis multiplex. SM on eluaegne närvihaigus, mida põeb Eestis umbes 2000 inimest ning paraku ei teata täpselt, millest see alguse saab.



Oma tänast reportaaži tehes saadab Roald Johannson mitut inimest, kelle jaoks SM on igapäevane väljakutse. «Elu sellises kehas võib olla totaalne õudusunenägu,» tõdeb Roald ja uurib, kuidas salakaval haigus end ilmutab ja kuidas selle diagnoosiga edasi elada.

