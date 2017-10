Michael Douglas seisis surmaga silmitsi

73-aastane näitleja rääkis, et oli 1960. aastatel õppides California ülikoolis enda elu jätnud ookeanilainetesse, vahendab Usa Today. Kuigi mees ei usu surmajärgsesse ellu, oli Michael näinud heledat valgust kuulnud imelisi helisid: «Ma kuulsin ingleid laulmas, nägin heledat valgust ja tundsin kehas suurt lõõgastust, kui olin surmaga silmitsi.»

Mees arvab, et inimese ajus on teatud mehhanism ja oskus, mis surmaprotsessi käigus aktiveerub ja muudab suremise kergemaks.