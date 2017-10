Video: noor naine kaotas Las Vegase tulistamises parema silma, ta elu päästis võõras

Raskelt haavata saanute seas on ka 27-aastane Marylandist Croftonist pärit Tina Frost, kelle elu päästis mees, kelle täisnimi ei ole teada, edastab msn.com.

Las Vegase kantrimuusikafestivali külastajad pidid põgenema kuulide eest / David Becker/AFP/Scanpix

Tina ema Mary Morelandi sõnul kasutati selle mehe kohta nime Shane, kuid muud ei ole temast teada. Tina Frosti tabas Paddocki kuul parema silma piirkonda ning ta elukaaslane Austin ja võõras Shane kaitsesid naist oma kehaga. Hiljem viisid ta kiiresti Shane'i autosse ja transportisid haiglasse. Shane võttis oma T-särgi seljast, et hoida seda naise haaval, millest tuli palju verd.

Tina Frost ja ta ema Mary Moreland / Kuvatõmmis/Youtube

Shane aitas parameedikuid tõsta Tinat ratasraamile, millega ta kohe operatsioonile viidi, kuna ta vajas kohe operatsiooni.

Mary Morelandi sõnul on Shane tema silmis kangelane, kuna ta aitas tema tütart hoolimata sellest, et ta võis ise kuuliga pihta saada.

«Tänan võõras, et päästsid mu tütre elu,» sõnas ema meedias esinedes.

Ema teatel on tütre vigastus raske ja paranemine võtab aega.

«Mu tütar on noor, tal on terve elu ees, kuid see juhtum jättis temasse kindlasti sügava valu ja jälje, millest ülesaamiseks kulub aega. Ka paranemine võtab aega, ta on pandud kunstlikku koomasse ja hingab aparaadi abil. Tõenäoliselt kaotas ta oma parema silma,» sõnas ema.

Tina sõbrad käivitasid ühisrahastusplatvormi GoFundMe leheküljel ta ravikulude katteks korjanduse, nende esialgne eesmärk oli saada kokku 50 000 dollarit, kuid nüüdseks on juba koos üle 390 000 dollari.

Tulistaja Stephen Paddock oli Las Vegase kantrimuusikafestivali ajal Mandalay Bay hotelli 32. korrusel, kust ta muusikasõprade pihta tule avas.

Stephen Paddock / John Raoux/AP/Scanpix

Politsei ei ole seni Paddocki tapmismotiivi kindlaks teinud. Tal ei ole seost terrorühmitustega, kuigi Islamiriik üritab järjekindlalt temast oma jüngrit teha.