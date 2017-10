Kas oodata on uudiseid: Jennifer Lawrence´i sõrmes säras silmipimestav sõrmus

Muidu poleks see ehk fänne ahhetama pannud, aga Lawrence kandis nimetatud sõrmust vasaku käe sõrmes, kuhu tavaliselt käib kihla- ja abielusõrmus. Spekuleeritakse, et näitlejanna poiss-sõber, 48-aastane režissöör Darren Aronofsky, on Lawrence´i kätt palunud.

Jennifer Lawrence / Vida Press

Paar on koos olnud ligi aasta tutvudes Aronofsky filmi «Ema» võtetel, milles Jenniferil oli kanda naispeaosa. Avalikkuse tähelepanu eest on aga mõlemad hoidunud ning eraelulistel teemadel pole kumbki praktiliselt kunagi end avanud.