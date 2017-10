Veiko Tubin: arvasin paanikahoo tõttu, et mul on infarkt

Mitmed tuntud inimesed nagu muusik Stig Rästa, teleajakirjanik Mihkel Raud, tõsielusaate staar Helen Kõpp on rääkinud avameelselt enda võitlusest ärevushäire ja paanikahoogudega.

Tallinna Linnateatri endine näitleja, XII noorte laulupeo algideekavandi «Noored juured» üks autoreid tunnistas Õhtulehele antud intervjuus, et paanikahoo ajal arvas ta, et tal on infarkt. Saate «Kolmeraudne» juht Mihkel Raud on aga rääkinud, et pärast ärevushäire teadvustamist on paanikahood vähenenud.