Oscaritega pärjatud filmiprodutsenti süüdistatakse ahistamises

«Ma mõistan seda, et minu käitumine kolleegide suhtes on põhjustanud palju valu ja vabandan siiralt,» teatas filmiprodutsent avalikult, vahendas BBC.

Harvey Weinstein on töötanud mitmete Oscariga pärjatud filmide juures nagu «Kuninga kõne», «Artist» ja «Armunud Shakespeare».

Kaks aastakümmet tagasi kutsus Hollywoodi filmiprodutsent Harvey Weinstein noorukese näitlejanna Ashley Juddi Peninsula Beverly Hillsi hotelli, mida Ashley pidas normaalseks ärikohtumise asukohaks.

Ashley Judd / Scanpix

Kui ta hotellituppa jõudis, ootas teda ukse peal härra hommikumantlis, kes küsis massaaži. Judd meenutab, et tema ainus mõte tol hetkel oli ruumist esimesel võimalusel lahkuda.

Aastal 2014 kutsus Weinstein järjekordse ohvri Emily Nestori «ärivestlusele» samasse hotelli. Mees oli ennast seksuaalselt naisele pakkunud ja lubanud, et see aitaks edendada naise karjääri filmimaailmas.

New York Times´i teatel on dokumenteeritud loendamatuid kirjavahetusi, salvestisi ja intervjuusid, milles selgub, et produtsent on ahistanud naiskolleege mitme aastakümne vältel. Väljaande andmetel on produtsent ahistanud vähemalt kaheksat naist 30 aasta jooksul ning jõudnud kannatanutega kohtuvälisele kokkuleppele. Harvey ise on oma käitumise eest vabandanud ja tunnistanud, et on teinud palju haiget.