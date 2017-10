Pildid ja video: kuri džinn saboteeris Saudi kuninga kuldset eskalaatorit?

Briti meedia teatel olevat kuningas juhtunus süüdistanud salaja kaasa reisinud kurja džinni, kes talle vingerpussi mängis ja ta pidi ise astuma.

Saudi Araabia kuningas Salman Moskvas / Valeriy Melnikov/Sputnik/Scanpix

Kuningas Salman seisis umbes 30 sekundit enne, kui sai aru, et eskalaator ei tööta enam. Kohe olid kohal ta abid, kes ta ohutult maapinna suunas juhtisid.

Saudi Araabia kuningaga Moskvas juhtunut kommenteeriti sotsiaalmeedias, kus öeldi, et isegi väga rikkad ei saa tehniliste apsakate ja ka näiteks džinni vastu, kes kuningat sundis jalgu kasutama ja samme tegema.

Kuningas Salmani võõrustab Venemaa president Vladimir Putin, kes nimetas selle kuninga visiiti väga tähtsaks sündmuseks.

Kahe riigi liidrid kõnelevad majandus- ja kaubandussuhetest, kuid ka probleemidest, mis on Süüria sõja tõttu esile kerkinud.

Saudi Araabia relvatööstusettevõtete teatel sõlmis kuningas Salman Venemaa firma Rosoboronexportiga lepingu, et osta vene relvi, kaasa arvatud S-400 raketisüsteemi.

USA on seni olnud Saudi Araabia tähtsaim relvakaubanduspartner, kuid üha enam on see riik huvitatud ka vene relvadest.