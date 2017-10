Aus ülestunnistus: Liis Lass hoiab kortsud eemal botoxiga!

Nimelt on Liis tunnistanud, et tema laitmatu välimus ei ole vaid looduse poolt antud - neiu on eksperimente teinud ka botoxiga.

Põhjus ei ole aga mitte madalas enesehinnangus vaid puhtas uudishimus, vahendab Õhtuleht.

Liis Lass abiellus teist korda selle aasta kevadel Tarmo Raudsepa nimelise meesterahvaga. Koos kasvatavad nad Liisi 4-aastast tütart, Alexandra Sofiat, kes sündis Liisi esimesest abielust välismaalasest ettevõtjaga.