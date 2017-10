Shanoni laulja tüdruksõber - kas need on ehtsad?

Hispaanias resideeruv tantsijanna kohtus esmakordselt Taaviga aastal 2009, kui laulja pilk jäi ühel Tartu kontserdil just Pille-Riini peale püsima. «Armastus esimesest silmapilgust, » on Taavi esimest kohtumist kirjeldanud. Tol ajal ei teadnud aga laulja, et tegemist on kõigest 15. aastase neiuga. Nüüd, 8 aastat hiljem võib näha, et tüdrukust on sirgunud kaunis naine.

Sotsiaalmeediakanalis Instagram jagab Pille-Riin päikselisi pilte nii Hispaania elu-olust kui enda suurepärasest vormist!



A post shared by Pille-Riin (@prpiho) on Aug 8, 2017 at 5:37am PDT