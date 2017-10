Top 3: need president Kennedy armukesed surid salapärastel asjaoludel

1. Marilyn Monroe

Marilyn Monroe / Caters News Agency / Scanpix

Monroe oli presidenti kõrvuni armunud ja kurtis sõpradele, et John kasutab teda lihtsalt seksiobjektina. Et enda kohta Johni elus kindlustada tegi Marilyn paanilisi kõnesid Valgesse Majja Jackie Kennedyle, kus teatas, et ta on presidenti armunud ja kavatseb Johniga abielluda.

Marilyn Monroe laulmas «Palju õnne, härra president» JFK-le demokraatide rahakogumisel. (AP Photo/Bonhams, Cecil Stoughton) NO SALES / SCANPIX Code: 436 / Scanpix

Kui telefonikõned läksid aina tihedamaks, katkestas Kennedy Monroega suhte. Kahevahelist suhet klattis presidendi vend Bobby Kennedy, kellest sai järgmisena Marilyni armuke. Aastal 1962 suri Marilyn väidetavalt enesetapu tagajärjel, kuid 36-aastaselt surnud sekspommi surma saadavad aga tänaseni vandenõud.

President John Fitzgerald Kennedy and Mrs Jacqueline Kennedy / Personalities/

2. Jayne Mansfield

Näitleja Jayne Mansfieldi oli Marilyn Monroest pikem ja suuremate rindadega ning loomulikult kuulus John F. Kennedy armukeste nimekirja. Pärast Marilyn Monroe surma hakkas Mansfield kartma, et ka temaga juhtub sama. Tõepoolest 34-aastane Mansfield hukkus aastal 1967 autoõnnetuses, mis oli nii ränk, et naine jäi peast ilma.

3. Mary Mayer

Jackie Kennedy sõbranna Mary Meyeriga oli presidendil pikk ja püsiv armusuhe, mis kestis 1962. aasta jaanuarist kuni mehe surmani. Kunstnikust Mary pidas päevikut, kus ilmnes, et ta kohtus presidendiga ligi neljakümnel korral.

Kunstnikust Maryt ja presidenti ühendas armastus narkootikumide vastu: nad pruukisid kokaiini, hašisit ning käisid leebemat sorti «happereisidel».

Väga lähedasele suhtele järgnes sünge ja traagiline järellugu: 46-aastane Mary lasti 1964. aastal oma kodu lähistel maha. Mary mõrvar või mõrvarid on siiani vabaduses.