Vanglast põgenenud naised leiti põgenemistoast

Vangla personal märkas 23-aastase Kelsie Laine Marie Masti ja 20-aastase Samantha Faye Toope’i kadumist selle nädala esmaspäeva õhtul, kui oli vangide rivistus ja ülelugemine, kuid need kaks naist puudusid, edastab The Guardian.

Naisi hakati kohe otsima ja politsei edastast teate kahe vangi põgenemise kohta. Naiste kohta märgiti, et tegemist on ohtlike kurjategijatega, kes kannavad karistust relvaga ründamiste eest.

Edmontoni politsei otsis põgenikke kogu linnast, samal ajal otsisid naised, kus oleks end kõige parem peita ja nad läksid põgenemistuppa, sattudes interaktiivsesse mängu, kus tuleb põgenemiseks oma nutikus mängu panna.

«Need naised sõnasid, et ei ole pärit Edmontonist ja tahaksid sellises mängus osaleda,» sõnas põgenemistoa mänge korraldava firma Side Quests Adventures esindaja Rebecca Liaw. Nimetatud firma kuulub Liawle ja ta abikaasale Jonathanile. Naiste saabumise ajal oli lisaks neile tööl ka administraator.

Liaw sõnul ei äratanud kaks noort naist temas kahtlust, nad ei olnud närvilised ega ka vaadanud kogu aeg üle õla, et kas keegi võib neid jälitada.

Liaw viis naised ühte nende mitmest põgenemistoast ja need kliendid uurisid mängu tingimusi. Politsei sai ühelt kodanikult vihje, et vanglapõgenikud võivad olla põgenemistoas ja nad läksid seda kontrollima.

«Vestlesin naistega, selgitasin reegleid ja siis nägin järsku viite politseinikku. See oli ehmatav, kui politsei ütles, et ta arreteeb need kaks naist. Olin nagu keset politseiseriaali,» meenutas kanadalanna.

Politsei pani naistele käerauad, nad viidi politseiautosse ja sõidutati vanglasse tagasi.

Liaw sõnul on selles loos iroonia: «Kuidas nad pärast vanglast põgenemist sattusid põgenemistuppa? No igatahes siit nad põgenema ei pääsenud,» teatas firmaomanik.