Staarteadlane Neil DeGrasse Tyson: «Titanicu» Jack oleks pidanud ellujäämise nimel rohkem pingutama

Inimesed vaidlevad juba kakskümmend aastat, kas Jack oleks mahtunud Rose'i (Kate Winslet) kõrvale vees ulpivale uksele, kirjutab Huffington Post. Tysonil on hingel aga hoopis teine asi.

«Ükskõik, kas uksele ronimine oleks õnnestunud või mitte, oleksin mina proovinud rohkem kui ühe korra. Ta proovis korra ja otsustas: «Oh, see on võimatu. Ma siis külmun vees surnuks.» Ei, vabandage väga, aga ei!» rõhutas Tyson.

Kaader filmist «Titanic» / Capital Pictures/Scanpix

«Ellujäämisinstinkt on meis kõigis palju tugevam ja eriti selles tegelaskujus. Ta on ellujääja, kas pole? Ta tuleb toime; saab hakkama. Ja võin öelda seda, et kui see tegelaskuju oleks olnud Matt Damon filmist «Marslane», oleks ta päramootori ehitanud ja kõiki päästnud,» lisas ta.

Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio filmis «Titanic» / Scanpix

Tegemist pole esimese korraga, kui Tysonil on selle filmiga kana kitkuda. Režissöör James Cameron avalikustas 2012. aastal, et Tyson saatis talle «nipsaka e-kirja» ja teatas, et filmis on taevatähed vales asendis. Cameron on perfektsionist ja ta võttis Tysonit kuulda - filmi 3D-versioonis on see viga parandatud.