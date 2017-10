Prooviabielu-Helen alustas nõiasaates tagasihoidlikult

Avasaates pidid osalised läbima mitu keerulist väljakutset. Esimeseks oli klassikaline küsimu - kes või mis on musta riide taga. Helen, kes kasutab saates pendlit ja kaarte, seisis ühe koha peal ja paistis väga ebakindel. Helen pakkus, et kardina taga on kaks pruuni asja. Üllatuslikult oli see üsna täpne suund.

Kardina taga oli kaks mustanahalist inimest, kes olid riietatud Eesti rahvarõivaisse.

Selgeltnägija Ilona Kaldre hindas osalisi oma pilguga ja otsustas, kes pääseb tegema ülesannet, kus tuli üles leida auto pagasiruumi peitunud inimene.

Ilonal ei olnud Heleni suhtes mingeid eelarvamusi, kuna ta ei ole tema saateid näinud. «Temas on potentsiaali,» arvas Ilona, kes sai Heleniga kohe hea kontakti.

Autokatses tiirutas Helen pikalt ringi ja oli korduvalt lähedal õigele autole, kuid õiget ta siiski ei valinud.

«Kui autodes istuvad kogu aeg inimesed, siis on raske aru saada, millise infokanali ma võtma pean,» seletas Helen.

Kolme katse tulemusena valisid saatetegijad välja 12 osalejat. Esialgse kümne osaleja asemel otsustati, et edasipääsu võimalust väärib rohkem osalejaid. Edasi said Toomas, Anete, Liina, Mari-Liis, Helen, Remi, Alisa, Ervin, Helve, Martin, Kalle, Washtara.

Nõiasaate tänavused osalejad on järgmised:

Washtara on kogenud selgeltnägija, kes leiab kadunud autosid ja inimesi ning loeb mõtteid. Enesekindel daam on ka aastaid varem «Selgeltnägijate tuleproovist» osa võtnud ja oli toona üks tugevamatest osalistest, kes langes välja alles finaali eel. Tänavu tahab ta tuleproovi ära võita.

Kalle on endine kaitseväelane, kelle elu muutus igavesti missioon Afganistanis. Sõjas sai ta aru, et peab oma ülejäänud elu pühendama vaimsele arengule. Praegu on Kalle Soomes kristallispetsialist, kes aitab inimesi kristallireiki abil.

Martin on aastaid edukalt tegutsenud turvaäris, ta kuulus ka eriturvagruppi, mis 1991. aastal kaitses Toompead. Martin tegeleb võitluskunstidega, kuid samaväärselt välise jõuga arendab ta oma sisemist väge.

Nõid Helve näeb läbi inimesi ja olukordi ning varjatud info ilmub talle piltidena. Ta on töötanud nii muusemipedagoogi kui maakonnalehe reporterina. Mida aeg edasi, seda rohkem julgeb ta enda sõnul «kapist välja» tulla ja tegutseda esoteerikavaldkonnas.

Ervin on endine tuntud Tartu diskor. Praegu teatakse teda kui tervendajat ja bioenergeetikut. Ervin tunnetab asjade ja inimeste energeetikat ning oskab seda mõjutada

Nõid Alisa on Lõuna-Eesti juurtega nõid. Emapoolsed sugulased olid Alisal eestlased, kuid küüditamine ja segased ajad pillutasid tema esivanemaid nii, et Alisa kodukeeleks kujunes vene keel. Alisa on tumeda loomuga, sarkastilise ja terava ütlemisega nõid, kes uurib vanu loitse ja aitab nende abil inimesi.

Remi on ametilt küll müügimees, kuid tema hiilgavad sooritused meie avasaates ei jäta kahtlust, et mees on oma võimalust väärt.

Helen on tudeng, kes on televaatajale tuntud saadetest «Abielus esimesest silmapilgust» ja «Prooviabielu», kuid juba ammu on ta tundnud tõmmet müstilise maailma poole.

Mari-Liis on valge nõid, kes suudab mõtestada kõike argist. Endine Kõinastu saarevaht loeb küünlatulest, tuulest, päikesest ja veest välja tähenduslikke endeid ning aitab inimesi.

Liina õpib Moskva Rahvusvahelises Selgeltnägemise ja Energiateraapia Akadeemia Eesti filiaalis, kus tema õpetajaks on Teresa Mängel. Liina suhtleb teispoolsusega, võitleb energiavampiiridega ja oskab läbi viia maagilisi rituaale.

Nõid Anete kirg on astroloogia ja taro kaardid. Ta on ennast nii palju arendanud, et julgeb abi pakkuda ka teistele ja tema erialaks on armu- ja rahaprobleemid.

Toomas on pealtnäha tavaline Eesti mees, kes kasvatab üksi poega. «Selgeltnägijate tuleproovi» katsetele tuli ta pealtvaatajaks, kuid otsustas viimasel hetkel ka ise osa võtta. Kaks viimast aastat on Toomas näinud endeid ja unenägusid, mis täide lähevad ning ta tahab proovida, milleks võimeline on.