Õõvastav: mees peksti surnuks samal ajal, kui pealtvaatav naine toimuvale kaasa elas

Juhtumit kõrvalt näinud tunnistajad väitsid, et peksmist vaatas pealt naine, kes vägivallatsejaid veelgi jõhkramalt peksma ärgitas. Samuti olid sündmuskohal lapsed, kes toimuvast šokeerituna nutsid ja karjusid, vahendab Daily Mail.

John Masser / Vida Press

Pärast võigast vahejuhtumit selgus, et John Masserit süüdistati 30 aastat tagasi toimunud 16-aastase tüdruku vägistamises. Kohtuprotsess pidi algama 27. novembril.

Ööklubi turvamehena töötanud Masser eitas eeluurimisel igasuguseid süüdistusi ja ka kõik tema lähedased ja tuttavad rääkisid mehest kui suure südamega «mõmmist», kes tegi vabatahtlikutööd kohalikus kodutute varjupaigas ning armastas väga oma koera ja tüdruksõber Lisat.

Mõrvas kahtlustatav on 36-aastane Steven Keeble, aga tema motiive pole politsei veel avaldanud. Ei teata, kas vägistamissüüdistuste ja mõrva vahel on seos või on tegemist eraldiseisvate juhtumitega.