Pildid: vaata, kui kõhnaks on jäänud Brad Pitt

Filmi «Ad Astra» võtetel, milles Pitt kehastab autistlikku astronauti ja mis jõuab vaatajateni 2019. aastal, nägi mees välja tõsine kokku kuivanud.

Brad Pitt filmis «Trooja» / Vida Press

Brad Pitt / Vida Press

Brad Pitt / Vida Press

Hiljuti jõudis meediasse teade, et aasta eest lahku läinud Brad Pitt ja Angelina Jolie üritavad oma suhet uuesti üles ehitada, mis on paljudele fännidele kahtlemata hea uudis. Arvatavasti nõuab see aga suurt vaimset ja emotsionaalset pingutust, mis võib olla ka Pitti kaalukaotuse üks põhjuseid.