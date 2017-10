Südantlõhestav! Näitlejannal on katkenud 10 rasedust

Gabrielle hiljuti avaldatud elulooraamat «We’re Going to Need More Wine» avab 44-aastase näitlejanna soovi emaks saada. «Olen soovinud saada emaks – minu keha on olnud kolm aastat kui vangis.» Naine tunnistab, et on üle elanud 8 kuni 10 nurisünnitust,» vahendab People.

Oma raamatus annab Gabrielle julgust naistele, kellel viljakusprobleemid. «Kui küsitakse, kas te ei soovi lapsi, ei ole mõtet öelda «ei». Palju kergem on rääkida probleemist ausalt.»

Gabrielle sai tuntuks 90. aastate lõpus romantilise komöödia «10 Things I Hate About You» («10 põhjust sind vihata») ja fantaasiafilmiga «Men in Black» («Mehed mustas») kõrvalrollidega. Gabrielle jagab oma elu NBA tippkorvpalluri Dwyane Wade´iga, kellel on eelmistest suhetest 3 poega.

Dwyane Wade ja Gabrielle Union 2017. aastal Emmy auhinnagalal/ Sthanlee Mirador/Sipa USA