2500-aastane naisemuumia osutus kastreeritud preestriks

2500-aastane naine osutus hoopis kastreeritud meheks, kes tõenäoliselt oli kunagi preester, edastab Daily Mail.

Ermitaaži Vana-Egiptuse osakonna esindajate teatel kannab see muumia nime Pa-kesh, kuid ta oli sarkofaagis, millel on naisenimi Babat.

Magnetresonants skaneeringu eesmärgiks oli täpsustada selle muumia sugu ja määrata kindlaks ta vanus ning uurida, kas tal oli haigusi ja millised organid mumifitseerimise käigus eemaldati.

Vana-Egiptuse muumia / Roland Holschneider/AFP/Scanpix

Uuringu kohaselt on muumial näha selgelt kastreerimise jäljed ja seega on see mees. Ekspertide sõnul ei ole teada, kas see mees kastreeriti eluajal või pärast surma. Tavaliselt Vana-Egiptuses preestreid ei kastreeritud, kuid sel mehel võis olla mingi haigus või siis teda karistati.

19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses veeti Egiptusest välja sadu muumiaid, nii ametlikult kui salakaubana. Muumiad nägi siis aadlike ja teiste jõukate kodudes.

«Saime aru, et see muumia on mees, kui nägime ta alumise kehapoole skaneeringut. See Tegemist on mehega, kellel olid ta soole omased suguorganid eemaldatud,» teatas Peterburi 22. haigla, kus muumia saneering toimus, juhtivarst Jakov Nakatis.

Ta lisas, et muumia alumises lõualuus on säilinud tarkusehambad, mille järgi sai teha kindlaks, et ta oli surres 20 – 30-aastane. Samuti ei leidnud nad ühtegi märki, mis oleks viidanud raskele haigusele või vägivaldsele surmale.

Muumiauuring / Philippe Huguen/AFP/Scanpix

Selle meesmuumia allesolevad hambad olid paremas seisus kui nii mõnelgi tänapäeval elaval inimesel.

«Kastratsiooni leidmine oli üllatav ja on kaks võimalust, millal see isik kastreeriti. Kas ta eluajal, mis ei ole kuigi tõenäoline, sest Vana-Egiptuses seda tavaliselt ei tehtud. Meile on teada ainult üks selline muumia ja nimetatud mehele tehti kastreerimine juba siis, kui ta oli alles laps. Loogilisem ja tõenäolisem on, et sellele preestrile tehti kastreerimine pärast tema surma, kui teda mumifitseeriti. Sugorganid eemaldati koos siseorganitega,» sõnas Ermitaaži muuseumi Vana-Egiptuse ekspert Andrei Bolšanov.

Radioloog Vjatšeslav Dekan lisas, et see mees ei olnud kindlasti eunuhh, vaid preester ja seega võidi nimetatud organid eemaldada pärast ta surma.

Ermitaaži dokumentide andmetel jõudis 1860. aastatel Venemaale kaks sarkofaagi, millest ühel oli kiri, et selles on kõrgklassi naine Babat, teisel sarkofaagil oli kirjas Pa-Kesh, kes on jumala väravavalvur, olles viide preestrile. Ei ole teada, kuhu sai naisemuumia, kuid mehemuumia on seni alles. Miks sattus mehemuumia naisemuumia sarkofaagi, nõuab veel lahendamist.

Muuseumi esindajate arvates on kuskil nende kogudes ka Babati muumia ja ka tema võib olla vales sarkofaagis ning selle tõttu ei ole nad teda leidnud.