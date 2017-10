Armas foto! Super isa Joel Lindpere tähistab täna sünnipäeva

Kuigi mehe suur energia läheb aprillikuus sündinud kaksikute Jesse ja Joneli kasvatamisele, võib jalgpallurit kohata jalgpalliklubi Kalev mängijana.

Joeli imeilus abikaasa Julia Lindpere, kellega vutiäss kohtus New Yorgis elades, jagab armsat pilti, mis ei tekita kahtlust, et Joel on tõsiselt pühendunud poegade kasvatamisele.

Julia ja Joel tegid oma armastuseliidu ametlikuks 2016 aasta suvel. Aprilli alguses sündisid perre kaksikud Jonel ja Jesse.



Elu24 toimetus soovib õnne Joel Lindperele!

Lihtsalt issi süles on nii äge.. ❤️❤️❤️ A post shared by Estonia (@julia_lindpere) on Sep 27, 2017 at 12:18pm PDT