Uues «Blade Runner 2049» filmis kuuleb soome keelt

Iltasanomat.fi teate mängib Kosonen selles linateoses prostituut Doxiet ja tal on films stseen koos filmi peategelase Ryan Goslingi, Mackenzie Davise ja Elarica Johnsoniga.

«Blade Runner 2049» reklaamplakat / wikipedia.org.

Kaader filmist «Blade Runner 2049», pildil vasakult alates soomlanna Krista Kosonen, Ryan Gosling, Mackenzie Davis ja Elarica Johnson / Kuvatõmmis/Youtube

Kosoneni on kuulda ütlemas lauset soome keeles: «Tää jätkä on Blade Runner. Se on vitun vaarallinen. Annetaan sen olla» (See kutt on Blade Runner, ta on kuradima ohtlik, jätame ta rahule).

See lause on suunatud prostituutide juhile Mariette'ile, keda kehastab Davis.

Kosoneni näeb selles filmis kahes stseenis umbes 50 sekundi jooksul.

«Blade Runner 2049» on kultusfilmi «Blade Runner» järg, režisööriks on Denis Villeneuve. Teise filmi tegevus toimub 30 aastat pärast esimese filmi tegevust.

Los Angeleses tegutseb uus blade runner ehk androidide jahtija, politseinik K (Ryan Gosling), kes avastab saladuse, mis võib ühiskonna hävitada.

Kaader filmist «Blade Runner 2049», pildil Ryan Gosling / Columbia Pictures/BACKGRID/Scanpix

K otsib üles endise blade runneri Rick Deckardi (Harrison Ford), keda ei olenud näha 30 aastat. Mehed asuvad koos tegutsema, et katastroof ära hoida.

Kaader filmist «Blade Runner 2049», pildil Harrison Ford / Columbia Pictures/BACKGRID/Scanpix

Filmis näeb veel Ana de Armast, Sylvia Hoeksi, Robin Wrighti, Mackenzie Davist, Carla Jurit, Lennie Jamesi, Dave Bautistat ja Oscari-võitjat Jared Letot.

Harrison Ford ja Ryan Gosling / Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Ryan Gosling / Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Harrison Ford / Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Algne «Blade Runner» valmis 1982. aastal ja režisöör Ridley Scotti filmist on nüüdseks saanud klassika.

See põhineb Philip Dicki romaanil «Do Androids Dream of Electric Sheep?» (Kas androidid näevad unes elektrilambaid?)

Filmi tegevus toimub 2019. aastal. Politseinik Rick Deckard (Harrison Ford) peab tabama ja kõrvaldama Maa-välisest kolooniast Maale põgenenud tehisorganismid, androidid. Filmis kerkib üles küsimus, et milline on Deckardi enda päritolu.