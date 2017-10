Jaapanlanna töötas end surnuks, tehes ühes kuus 159 ületundi

31-aastane Miwa Sado töötas Jaapani ringhäälingu NHK peakorteris Tokyos poliitikareportreina, puhates ühes kuus vaid kahel päeval.

Ületöötamine tõi naisele mitmeid terviseprobleeme ja ta sai lõpuks infarkti, mis talt elu võttis. Ta tegi ületunde, kuna pidi kajastama parlamendivalimisi.

Naine suri 2013. aasta juulis, kuid NHK avalikustas selle alles nüüd.

NHK teatas, et kuna nad peavad nii Jaapanis kui maailmas toimuvaga kursis olema, tuleb nende töötajatel teha pikki tööpäevi ja vahel töötada puhkepäevadeta. Siiski lubati, et edaspidi arvestatakse töötajate tervisliku seisundiga rohkem, et hoida ära enneaegseid surmasid.

NHK uudisteosakonna juht Masahiko Yamauchi teatas, et Sado surm viitab suuremale probleemile, mis puudutab nii Jaapani tööandjaid kui töötajaid.

Yamauchi sõnul ootas NHK kolm aastat, enne kui Sado surma põhjuse avalikustas, sest nad ei soovinud häirida ta perekonda.

Sado vanemate teatel ei suuda nad isegi nüüd uskuda, et tütar on surnud ja neil on kahju, et ta elu ootamatult lõppes.

Sado juhtum ei ole erand, sest Jaapanis pannakse suurt rõhku töömoraalile ja pühendumisele. Selliseid ületöötamisest tingitud surmajuhtumeid on viimasel aastakümnel sadu.

Jaapanis on ületöötamisest tekkinud surma kohta käibel termin «karoshi».

2015. aastal tekkis 24-aastasel Matsuri Takatashil, kes töötas reklaamiagentuuris Dentsu, pikkade tööpäevade ja magamatuse tõttu depressioon ja ta võttis endalt elu. Uurimine näitas, et Takatashi tegi igas kuus rohkem kui 100 ületundi.

Takatashi juhtum käivitas Jaapanis debati, milles rõhutati, et puhanud ja normaalse ajaga töötavad töötajad on firmadele kasulikumad kui ületöötanud ja vigu tegevad töötajad.

Jaapani peaminister Shinzo Abe pöördus firmaomanike ja tööandjate poole, et Jaapani töökultuuris tuleb teha muudatusi, muidu ei ole enam lihtsalt piisavalt töötajaid.

Valitsus tegi ettepaneku trahvida neid firmasid, mis sunnivad oma töötajaid kurnatuseni töötama ja liigselt ületunde tegema.

Uurimine näitas, et iga viiendat töötajat ohustavad ületöötamisega kasnev stress ja haigused, mis võivad tuua kaasa surma.