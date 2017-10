«Suur komöödiaõhtu» tõi eelmine neljapäev publiku ette Põlva Purustaja. Mehe, kelle eesmärk on rekordeid purustada ja seeläbi võita lauljanna Sünne Valtri süda. Mees riskib kasvõi eluga, et vaid Sünne tähelepanu võita. Seni pole tal see õnnestunud, kuid uus katse tuleb «Suures komöödiaõhtus» juba täna õhtul.