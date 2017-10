Pildid ja videod: Bondi filmid said alguse 55 aastat tagasi, Bondi prototüüp oli õhujõudude ohvitser koodnimega Valge Jänes

Inglane Roger Moore mängis filmides «Ela ja lase teistel surra» (1973), «Mees kuldse relvaga» (1974), «Spioon, kes mind armastas» (1977), «Kuurakett» (1979), «Eriti salajane»(1981), «Octopussy» (1983) ja «007: Surma palge ees» (1985).

Kaader filmist «Kuurakett». Pildil Roger Moore ja Lois Chiles / imago stock&people/imago/United Archives/Scanpix

Roger Moore James Bondina filmis «Kuurakett» / imago stock&people/imago/United Archives/Scanpix

Roger Moore James Bondina / imago stock&people/imago/United Archives/Scanpix

Roger Moore poseerimas James Bondina / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

1987 – 1989 kehastas James Bondi inglise näitleja Timothy Dalton, mängides kahes filmis «007 ohutsoonis» ning «007 ja luba tappa».

Timothy Dalton James Bondina / General/Scanpix

Timothy Dalton James Bondi rollis / General/Scanpix

Timothy Dalton kehastas James Bondi 1987 - 1989 / Personalities/Scanpix

1995 – 2002 oli Briti superagendi Bondi rollis iirlane Pierce Brosnan. Ta mängis 007 filmides «Agent 007: Kuldsilm» (1995), «Agent 007: Igavene homne» (1997), «Agent 007: Liiga kitsas maailm»(1999) ja «Agent 007: Surra veel üks päev» (2002).

Bondi filmi «007 ja Igavene homne» reklaamplakat. Filmi peaosas on Pierce Brosnan / wikipedia.org

Pierce Brosnan ja Michelle Yeoh filmis «007 ja igavene homne» / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Pierce Brosnan / Claudio Bresciani/SCANPIX/Code 30230/Scanpix

Pärast Brosnanit sai Bondi osatäitjaks briti näitleja Daniel Craig, kes oma välimuselt ja olemuselt erineb tunduvalt varasematest Bondi kehastajatest. Teda ei võetud kriitikute ja vaatajate poolt kohe omaks, kuid nüüd ollakse temaga harjunud.

Daniel Craig ja Eva Green filmis «Casino Royale» / Jay Maidment/AP/Scanpix

Daniel Craig filmis «Casino Royale» / AP/SCANPIX

Daniel Craig filmis «Casino Royale» / AP/SCANPIX

Daniel Craig filmis «Casino Royale» / Personalities/Credit: TopFoto/Scanpix

Craig astus esmakordselt salaagendina üles 2006. aasta filmis «Casino Royale». Bondi kehastab ta veel filmides «007: Veidi lohutust» (2008), «007: Skyfall» (2012) ja «007: Spectre» (2015).

Kaader filmist «007: Veidi lohutust». Pildil Daniel Craig James Bondina ja Olga Kurylenko Camille'ina / General/Scanpix

Kaader filmist «Skyfall». Pildil Daniel Craig (vasakul) ja Javier Bardem / Francois Duhamel/AP/Scanpix

Daniel Craig James Bondina filmis «Skyfall» / Francois Duhamel/AP/Scanpix

Daniel Craig James Bondina filmis «Skyfall» / TURKPIX/TURKPIX/Scanpix

Kaader filmist «Spectre», pildil Daniel Craig James Bondina / Jonathan Olley/AP/Scanpix

Kaader filmist «Spectre». Pildil Daniel Craig James Bondina / Susie Allnutt/AP/Scanpix

Daniel Craig filmis «Spectre» / Jonathan Olley/AP/Scanpix

Nüüdseks on valminud 24 Bondi filmi ja Daniel Craig kinnitas, et tulemas on ka 25., sest tal on leping, mille kohaselt peab ta veel vähemat kahes filmis Bondi kehastama. See film peaks vaatajateni jõudma 2019. aastal.

Mitte just paljud ei tea, et James Bondi tegelaskuju taga on tegelik isik, Teise maailmasõja aja Briti üks kuulsamaid sõjaluure agente, õhujõudude ohvitser Forest «Tommy» Yeo-Thomas, kelle koodnimi oli White Rabbit (Valge Jänes).