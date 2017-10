Ansambel Respekt pettis publikut

Respekti laulja Kerdo Mölder lisas, et üks lugudest, mis Normannis põnevust tekitas, oli juhtum, kui bändi naispool Jane Kruusmaa ei saanud rahvamajas toimuvale kontserdile haiguse tõttu kohale tulla. Samal päeval võttis Mölder kõne näitleja Diana Klasile: «Ma helistasin ühele tuttavale laulvale naisnäitlejale ja palusin tal olukorrast välja päästa. Tema, hea inimene, võttis paruka ja asusime teele. Kui me rahvamajja jõudsime, siis teise loo jooksul kostus kogu saalist hõikeid, et see on Diana Klas.»

Respekt ja Diana Klas / Promo

