TFW 2017/ Vilve Unt teeb põneva ajarännaku ning toob TFW lavale möödunud kümnendid ja militaarstiilis sügiskollektsiooni

Vaadates hetkel moemaailmas toimuvaid muutusi, võib täheldada, et kaasaegsesse moepilti on ilmunud militaarsete elementidega disainilahendusi. Naiselikkusest ja militaarrõivastest inspireeritud rõivastiili kooslusest ja kombinatsioonidest on mõjutusi saanud ka Vilve Unt, kelle värskeim kollektsioon «Maatüdrukud linnas» on jätk suvisele kleidikollektsioonile «Linnatüdrukud maal» ning mis toob lavale malbe «maatüdruku» ja agressiivsema «linnatüdruku».