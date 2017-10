Kersti Kaljulaid lõi teda seeneliseks nimetanud Hannes Võrnole kavala ja stiilse ninanipsu

EKRE ridades kandideeriv Hannes Võrno pöördus Facebooki, et jagada oma pahameelt Kersti Kaljulaidi riietuse üle. «Muul moel ei suutnud ma seletada seda, et meie president mulle nagu Orissaare seeneline praamil vastu tuleb,» kirjutas Võrno, kes võrdles presidenti suvalise seenelisega.

Kersti Kaljulaid otsustas näitlejaga mitte sõnasõtta astuda, vaid tegi stiilse nöögi mehele sellega, et vahetas oma Facebooki kaanefoto, millel ilutseb nüüd Orissaare rahvamaja.

Kümme punkti Kersti Kaljulaidile, kes näitas, et ta vilistab Võrno sõnavõtule ja et tal on pealekauba veel ka hea huumorimeel.