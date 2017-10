Särav galerii! James Bondi tüdrukud läbi aegade

Šveitsi näitlejanna Ursula Andress kehastus kütkestavaks Honey Ryderiks esimeses Bondi filmis Dr. No, aastal 1962. Kaunis blondiin kinnistus kaadris, mil astub välja Kariibi mere lainetest, seljas moehitiks saanud valged bikiinid. Kindlasti seadis Andressi tegelaskuju kõrge lati järgnevatele Bondi tüdrukutele.

Ursula Andress filmis «Dr.No» / wikipedia.org

1963. aastal ilmunud filmis «From Russia With Love» mängis suurepärase rolli itaallanna Daniela Bianchi, kehastudes Tatjana Romanovaks, kes töötas Istanbulis Vene saatkonnas.

Puhas klassika: James Bond (Sean Connery) vallutamas Tatjana Romanovat (Daniela Bianchi) 1963. aasta filmis «Armastusega Venemaalt». / Scanpix

Inglise näitlejanna Honor Blackmann kehastus aastal 1964. aastal esilinastunud filmis «Goldfinger» kütkestavaks naispiloodiks Pussy Galore´ks.

Honor Blackmann / wikipedia

Aastal 1965. aasta filmis «Thunderball» mängis Sean Connery võluvat partnerit pranstlanna Claudine Auger.

Claudine Auger / Scanpix

1967. aastal tuli kinolinale James Bondi hitt «You oonly live twice», kus Bondi tüdrukut mängis Jaapani filmitäht Mie Hama, kes kehastus kütkestavaks Jaapani eriagendiks Kissy Suzukiks.

Kuues film «On Her Majesty's Secret Service» nägi ilmavalgust aastal 1969. Sean Connery seekordseks filmikaaslaseks oli Inglise näitlejanna Diana Rigg.

Diana Rigg ja George Lazenby

1971. aastal kinolinale jõudnud film «Diamonds Are Forever» säras Bondi tüdrukuna ameeriklanna Jill St. John.

Sean Connery ja Jill St. John

Inglise näitlejanna Jane Seymore kehastus filmikangelannaks aastal 1973 filmis «Live and let Die». Seymorest sai salapärane Solitaire.

Jane Seymour 1973. aasta filmis «Live and Let Die»

«The Man with the Golden Gun» oli üheksas detektiivifilm, mis jõudis kinolinale aastal 1974. Roger Moore´i lavapartneriks oli Rootsi laulja ja näitleja Britt Ekland.

Rootsi näitlejanna Britt Ekland ja Aston Martin DB5. Ekland oli Roger Moore’i partner aastal 1974 filmis «Mees kuldse relvaga». / Scanpix

Filmis «The Spy Who Loved Me» oli Roger Moore´i lavapartneriks Ameerika modell ja näitlejanna Barbara Bach, kes on teada kui kultusbändi The Beatles´i liikme Ringo Starri abikaasa.

Roger Moore ja Barbara Bach filmis «The Spy Who Loved Me» / bond-girls.net

1979. aastal kinotaevasse lennanud järjekordne Bondi film «Moonraker» tegi üleöö tuntuks Ameerika modelli Lois Chiles´i.

Moonraker, Gro / imago stock&people/imago/United Archives

Prantsuse näitleja ja modell Carole Bouquet säras Bondi tüdruku kaheteistkümnendas filmis, kehastudes kättemaksuhimuliseks Melinaks Havelockiks.

Carole Bouquet / Repro

1983. aastal filmis «Octopussy» nimitegelast ja karismaatilist Bondi tüdrukut mängis Rootsi modell ning laulja Maud Adams.

Maud Adams / Scanpix

«A View to a Kill» jõudis andunud Bondi fännideni aastal 1985. Kuulsa eradetektiivi kõrval võis näha Ameerika filmiprodutsenti ja näitlejannat Tanya Robertsit.

Roger Moore aka James Bond ja Tanya Roberts / Scanpix

Film «The Living Daylights» jõudis kinolinale aastal 1987, kui peaosa rollis Timothy Daltoni kõrval võlus vaatajaid Inglise näitlejanna Maryam d'Abo.