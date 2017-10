Video: vandenõuteoreetikute arvates oli Las Vegase hotelli neljandal korrusel veel üks tulistaja

Politsei teatel oli Paddock mõni aeg varem üürinud Las Vegase Mandalay Bay hotellis 32. korrusel sviidi, kuhu ta viis oma relvad ja kust avanes hea vaade kontserdipaigale, edastab aol.com.

Stephen Paddock / Reuters / Scanpix

Politsei andmetel tegutses Paddock üksinda, tal ei olnud kaaslast või kaaslasi, kuid vandenõuteoreetikud on veendunud, et on veel teine tulistaja, kes oli nimetatud hotelli neljandal korrusel. Nende andmetel oli Mandalay Bay hotelli neljandal korrusel lõhutud aknaklaas, sealt sai tulistada neid, kes kontserdipaigast hotelli suunas põgenesid.

Politseilint Las Vegase Mandalay Bay hotelli juures / David Becker/AFP/Scanpix

Las Vegase politsei asejuht Todd Fasulo sõnas pressikonverentsil, et Paddock tegutses üksinda, sellele viitavad sündmuskohalt leitud esemed ning tal ei olnud kaaslast.

«Internetis levivad juhtunu järgselt mitmed teooriad, et Paddockit toetas keegi, kes tulistas samast hotellist, kuid see ei ole leidnud kinnitust. Meie andmetel oli üks tulistaja, üksiku hundina tegutsenud Stephen Paddock. Politsei ei levita kuulujutte, meie info põhineb faktidel,» teatas Fasulo.

Politsei andmetel võis jutt neljanda korruse tulistajast saada alguse Youtube’i jõudnud 35-sekundilisest videost, millel üks isik räägib, et Mandalay Bay hotellist tulistati lisaks 32. korrusele ka neljandalt korruselt.

Turist jäädvustamas Las Vegase Mandalay Bay hotelli / ROBYN BECK/AFP/Scanpix

Politsei teatel said nad tulistamise ajal ja pärast seda kõnesid, milles paanikas inimesed rääkisid mitmest tulistajast. Politsei teatel tekkis paanikas ja oma elu eest põgenenud inimestel mulje, et tulistajaid oli mitu ja selle võis tekitada laskude kaja.